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المترو: تعديل مواعيد العمل في 4 محطات بالخط الثالث

08:03 م الخميس 02 سبتمبر 2021
المترو: تعديل مواعيد العمل في 4 محطات بالخط الثالث

محطات الخط الثالث للمترو

كتب- أسامة علي:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إجراء تعديل في مواعيد العمل ببعض محطات الخط الثالث.

وقالت الشركة في بيان لها مساء اليوم الخميس، إنه تم تعديل ساعات العمل بمحطات "عدلي منصور، والهايكستيب، وعمر بن الخطاب، وقباء"، لتبدء من الساعة السادسة صباحًا بدلًا من الخامسة صباحًا، اعتبارًا من السبت الموافق 4 سبتمبر وحتى الجمعة 17 سبتمبر 2021.

وأوضحت شركة المترو، أن السبب يرجع إلى أعمال الإنشاءات التي تقوم بها الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو بمحطة عدلي منصور.

الخط الثالث للمترو مواعيد العمل بالمترو مترو الأنفاق

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