السيسي يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الفلسطيني بقصر الاتحادية

كتب- أحمد مسعد:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، جلسة مباحثات ثنائية، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن وذلك بقصر الاتحادية.

وقال السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، في بيان له قبل قليل: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن ويعقد جلسة مباحثات ثنائية معه بقصر الاتحادية.

كما يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، وذلك لعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية.