Masrawy logo white

السيسي يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الفلسطيني بقصر الاتحادية

11:18 ص الخميس 02 سبتمبر 2021
السيسي يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الفلسطيني بقصر الاتحادية

السيسي و محمود عباس

كتب- أحمد مسعد:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، جلسة مباحثات ثنائية، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن وذلك بقصر الاتحادية.

وقال السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، في بيان له قبل قليل: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن ويعقد جلسة مباحثات ثنائية معه بقصر الاتحادية.

كما يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، وذلك لعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية.

قصر الاتحادية الرئيس السيسي محمود عباس فلسطين

الخبر التالى:

الحكومة ترد على أنباء إهدار مليارات الجنيهات على المشروع القومي لتأهيل الترع

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
279

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

288441

إجمالي الإصابات

16736

إجمالي الوفيات

239343

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا