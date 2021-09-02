Masrawy logo white

أمطار خفيفة 3 أيام.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

05:00 ص الخميس 02 سبتمبر 2021
أمطار خفيفة 3 أيام.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

طقس حار

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال 3 أيام من الخميس 2 سبتمبر إلى السبت 4 سبتمبر 2021.

ويسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن أبرز الظواهر الجوية، عبارة عن شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.

وتابعت الهيئة: "تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل علي كافة الأنحاء ليلا".

الخميس:

فرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء واقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة (30% تقريبا).

الجمعة:

فرض أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء واقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة (40% تقريبا).

السبت:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة (40% تقريبا).

طقس حار هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية الظواهر الجوية

الخبر التالى:

قمر الذرة.. تفاصيل 8 ظواهر فلكية تشهدها سماء مصر والعالم خلال سبتمبر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
279

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

288441

إجمالي الإصابات

16736

إجمالي الوفيات

239343

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا