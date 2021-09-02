أمطار خفيفة 3 أيام.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال 3 أيام من الخميس 2 سبتمبر إلى السبت 4 سبتمبر 2021.

ويسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن أبرز الظواهر الجوية، عبارة عن شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.

وتابعت الهيئة: "تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل علي كافة الأنحاء ليلا".

الخميس:

فرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء واقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة (30% تقريبا).

الجمعة:

فرض أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء واقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة (40% تقريبا).

السبت:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة (40% تقريبا).