نسبة من الدرجات وتفعيل الحضور.. طلب برلماني بإصدار قرارات حاسمة تضمن انتظام العام الدراسي

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الحكومة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة لضمان انتظام العام الدراسي بالمدارس والجامعات؛ وفي مقدمتها تفعيل الحضور ووضع نسبة من الدرجات تتعلق بالحضور لجميع التلاميذ والطلاب بالتعليم قبل الجامعي والجامعي.

وأشاد قورة، في بيان له اليوم الأحد، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن العام الدراسي الجديد سيكون منتظمًا وسط اتخاذ الدولة المصرية إجراءات احترازية متعددة داخل المدارس والجامعات، ووصفه اللقاحات بأنها درع الأمان والوقاية ضد "كورونا"، وأنه حريص على متابعة الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة في موعدها المقرر، إضافة إلى تأكيد رئيس الوزراء أنه يتابع مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الإجراءات أولاً بأول.

وأعلن النائب اتفاقه مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مهتمة بتطعيم المعلمين والعاملين بالمنظومة المدرسية بلقاح "كورونا"، ومهتمة بتطعيم طلاب الجامعات والعاملين بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس باللقاح قبل بدء العام الدراسي؛ بما يسمح بدراسة آمنة ومطمئنة للجميع، مؤكدًا أن انتظام العام الدراسي سوف يحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية.