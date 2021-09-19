مفتي الجمهورية ومحافظ مطروح يوقعان بروتوكول تعاون لإنشاء فرع لدار الإفتاء بمرسى مطروح

كتب - محمود مصطفى:

وقّع الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الأحد، بروتوكول تعاون مع اللواء أركان حرب خالد شعيب محافظ مطروح، لإنشاء فرع جديد لدار الإفتاء المصرية بمطروح.

ووجه مفتي الجمهورية الشكر لمحافظ مطروح وقيادات المحافظة على تعاونهم ودعمهم لإقامة فرع لدار الإفتاء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية تقوم بمجموعة من الإجراءات والفعاليات للتواصل مع الشباب وخدمة المجتمع المصري من أجل نشر الأفكار الصحيحة، وتجديد ونشر الخطاب الديني الوسطي المستنير.

من جانبه رحب محافظ مطروح بمفتي الجمهورية، موجهًا له الشكر لاختيار المحافظة لافتتاح فرع جديد للدار، تأكيدًا على استمرار الاهتمام الدائم من القيادة السياسية الرشيدة بمكانتها ومستقبلها، مبديًا الترحيب بكل أوجه التعاون من أجل نشر الوعي الصحيح.