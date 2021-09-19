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بدء ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

11:51 ص الأحد 19 سبتمبر 2021
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس طوال اليوم الأحد، والذي يشهد بدء الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة، في بيان، الأحد: يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الأحد حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة بعد أن سجلت السبت 32 درجة لتسود أجواء حارة ورطبة على شمال البلاد وشديدة الحرارة على جنوب البلاد نهارا.

وشهدت الساعات الأولى من الصباح الباكر انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

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