ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته ساعات وخاتم ماس بقيمة 5 ملايين جنيه

كتب - محمد عبيد

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكب آسيوي حاول تهريب ساعات من ماركات "رولكس وباتيك فيليب" ، وخاتم من الألماس، إخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقفت نورا عبد الحميد مأمورة الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة خالد عبد الرحمن مأمور الجمر، تلاحظ وجود ساعات وسط طيات الملابس، كلف مصطفى المشنب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول محمد دهشان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود خاتم من الألماس، وساعتين ماركة رولكس، وساعة ماركة باتيك فيليب، والأخيرة ثمنها مليون و128 الف درهم إماراتي من واقع الفواتير التي وجدت مع الراكب، والذي اتضح أنه يعمل مندوب لإحدى شركات الساعات ، وتتجاوز قيمة المضبوطات 5 ملايين جنيه مصري طبقا للفواتير مع احتفاظ الراكب لما يرتديه من ساعة وخواتم علي اعتبار انهم متعلقات ومسموحات شخصية.

أمر هاشم مصطفي مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.