Masrawy logo white

نائب محافظ القاهرة: نسعى لوضع قرية الفواخير على خريطة المزارات السياحية

12:24 م السبت 18 سبتمبر 2021
نائب محافظ القاهرة: نسعى لوضع قرية الفواخير على خريطة المزارات السياحية

قرية الفواخير

كتب- محمد نصار:

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم تولي الاهتمام والسعي المتواصل لوضع قرية الفواخير بحي مصر القديمة على خريطة المزارات السياحية وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلي والعالمي، تنفيذا للخطة الإستراتيجية للقيادة السياسية بشأن دعم وتقنين هذا النوع من الحرف العريقة والفن الراقي وتشجيعها.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها نائب المحافظ لقرية الفواخير، برفقة فريق العمل المعني بملف القرية من المنطقة الجنوبية والعميد ماجد فوزي المشرف على متابعة مشروعات المنطقة الجنوبية، حيث وجهت بمتابعة أعمال التطوير الجارية وإضافة لمسات جمالية تضفي مظهر راقي للقرية.

وعقب تفقدها للقرية، عقدت نائب المحافظ اجتماعا مصغرا داخل القرية؛ لمناقشة آليات تنفيذ معرض بقرية الفواخير، لعرض وتسويق المنتجات المتعلقة بالفواخير، حيث تم عرض تصميمات متعلقة بإقامة المعرض، وأن يتم دمج الفنون وإقامة معرض كبير مشترك بأشكال متعددة للفنون، كما تم مناقشة وضع بعض اللمسات الجمالية للقرية إلى جانب اتباع أسلوب وطريقة راقية وتشجيعية لاستقبال الجمهور.

وأوضحت عبد المنعم أنه تم عرض المقترح الشامل للمعرض بحضور البنك الأهلي؛ لمشاركته المباشرة في إقامة المعرض.. مشيرة إلى أن المعرض سوف يستمر لعدة أيام، وجار دراسة أليات تنفيذ معرض دائم خلال الفترة القادمة.

ووجهت بتوفير حافلات تابعة للمحافظة لنقل المشاركين للقرية لتشجيهم والتسهيل عليهم.. منوهة بأنه من عوامل نجاح المعرض أن يكون معرض متكامل ويجب توفير مناخ يتيح للزائر قضاء أكبر وقت ممكن دون عناء، وأن تتوافر به كل سبل الراحة والترفيه إلى جانب توفير بعض المواد الغذائية لجعله أشبه بمتنزه أو متنفس بجانب كونه معرض للفخار والخزف.

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه تزامنا مع الخطة التسويقية للقرية سوف يتم القيام ببعض الأعمال المتعلقة بالمظهر العام للقرية، وتشمل رفع كفاءة المباني داخل القرية وأعمال التشجير والنظافة والإنارة وعمل لايت سيستم، ليعطي مظهر جمالي في كل التوقيتات.. لافتة إلى أنه من أهم ما يميز قرية الفواخير بالإضافة إلى تقديمها هذا النوع من الفن الراقي، موقعها الإستراتيجي ووجودها وسط العاصمة داخل منطقة القاهرة التاريخية بجوار أماكن أثرية مثل متحف الحضارات وبحيرة عين الحياة التي تم تطويرها مؤخرا.

وتعد صناعة الفخار من أقدم الحرف التي عرفها بنو البشر والتي ترسخت في مصر على مدار عصورها التاريخية وخلفت وراءها تراثا ثريا يزخر بالتحف الأنيقة التي تشكل من الطين روائع جمالية تقدم شهادة حية على ارتقاء الثقافة ورقي الحضارة وجمال الفن على امتداد المكان ومر الزمان، فهي صنعة تتوارثها الأجيال على مر العصور وتفخر بها المتاحف الأثرية على اختلاف مواقعها.​

قرية الفواخير المزارات السياحية جيهان عبد المنعم محافظ القاهرة

الخبر التالى:

طلب برلماني بتدشين مؤتمر صحفي عالمي للترويج للاكتشافات الأثرية والقطاع السياحي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
569

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

477

متعافون اليوم

295051

إجمالي الإصابات

16921

إجمالي الوفيات

248425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| أسعار الذهب في مصر تتراجع.. والجرام يفقد 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا