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مياه القاهرة: قطع الخدمة لمدة 7 ساعات عن 14 منطقة.. غدا

12:52 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
مياه القاهرة: قطع الخدمة لمدة 7 ساعات عن 14 منطقة.. غدا

أرشيفية

مصراوي

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (عرب الجسر – عرب الطوايلة – وسط المدينة بالمطرية – الشيراتون – الملتقي العربي – الكلية الحربية – الحي العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولي الشعراوي – السوسري ب – أرض الجولف – الإمداد والتموين – عمارات رامو) وذلك اعتباراً من الـ 10 صباح غد السبت وحتى الـ 5 مساءً.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال الصيانة لخط المياه قطر 1200 الخارج من محطة مياه مسطرد.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت الشركةـ توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه مياه الشرب مياه القاهرة

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