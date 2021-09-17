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​​​حزب المؤتمر: بيان مجلس الأمن عن سد النهضة خطوة على الطريق الصحيح

12:00 ص الجمعة 17 سبتمبر 2021
​​​حزب المؤتمر: بيان مجلس الأمن عن سد النهضة خطوة على الطريق الصحيح

سد النهضة

كتب- نشأت علي:

قال المهندس حسام لبن مساعد رئيس حزب المؤتمر، إن البيان الصادر عن مجلس الأمن، بشأن أزمة سد النهضة يأتي في إطار مسؤوليات مجلس الأمن عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات في إطار المسار التفاوضي بقيادة الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، في إطار زمني معقول.

وأكد لبن في بيان له، اليوم الخميس، أن بيان مجلس الأمن يدعو إلى الوصول إلى حل سلمي يرضي جميع الدول ويحفظ حقوق مصر المائية، ويشجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل آخر يحقق التراضي.

وأشار مساعد رئيس حزب المؤتمر، إلى أن تدخل مجلس الأمن في قضية سد النهضة تعد خطوة على الطريق الصحيح نحو نبذ التعصب وحفظ حق مصر من الحصة المائية، تأكيدًا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين.

سد النهضة مجلس الأمن ???حزب المؤتمر إثيوبيا

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