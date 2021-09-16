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محافظ القاهرة يكرم طالبة بحي عين شمس لدورها الإيجابي في تجميل شارع المؤسسة

08:47 م الخميس 16 سبتمبر 2021
محافظ القاهرة يكرم طالبة بحي عين شمس لدورها الإيجابي في تجميل شارع المؤسسة

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

(أ ش أ):

كرّم خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الطالبة نور سيد الطويل ابنة حي عين شمس لدورها الإيجابي في تجميل شارع المؤسسة الذي تقطن به بالجهود الذاتية على نفقتها ومنحها شهادة تقدير.

وأشاد محافظ القاهرة بدورها الإيجابي في تجميل شارعها ومنطقتها .. مؤكدا أن هذه المبادرة التطوعية الفردية تدل على حب الفتاة لبلدها وانتمائها للمكان الذي تقطن فيه ورغبتها في أن يظهر في أجمل صورة.

وأشار عبدالعال إلى أنه سيتم الاستعانة بها في عدد من المبادرات التجميلية لشوارع العاصمة.

ودعا محافظ القاهرة الشباب الذين يملكون نفس الموهبة للاقتداء بها ومشاركتها في خدمة المجتمع المحيط بهم ..مؤكدًا أنها نموذج مشرف لأبناء العاصمة.

وتتمتع نور الطويل، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة عين شمس بموهبة الرسم ولم يمنعها عدم تمكنها من دخول كلية الفنون الجميلة من تنمية موهبتها واستغلالها فى تجميل المنطقة التي تقطن بها بمبادرة شخصية منها وعلى نفقة أسرتها حتى أطلق الجيران على الشارع الذي تقطن به "شارع الألوان".

هذا المحتوى من

خالد عبدالعال القاهرة حي عين شمس

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