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بحضور رئيس المخابرات.. السيسي يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقصر الاتحادية

11:51 ص الخميس 16 سبتمبر 2021
بحضور رئيس المخابرات.. السيسي يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقصر الاتحادية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وقال السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة: الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل صباح اليوم بقصر الاتحادية عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

جاء اللقاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة.​

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالحميد الدبيبة قصر الاتحادية حكومة الوحدة الوطنية الليبية مصطفى مدبولي

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