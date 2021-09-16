بحضور رئيس المخابرات.. السيسي يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقصر الاتحادية

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وقال السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة: الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل صباح اليوم بقصر الاتحادية عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

جاء اللقاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة.​