بحضور رئيس المخابرات.. السيسي يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقصر الاتحادية
كتب- محمد نصار:
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وقال السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة: الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل صباح اليوم بقصر الاتحادية عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
جاء اللقاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة.
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