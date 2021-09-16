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تنسيق الأزهر 2021| فتح باب الرغبات لفئتين من الطلاب للقبول بكليات القاهرة والأقاليم

10:49 ص الخميس 16 سبتمبر 2021
تنسيق الأزهر 2021| فتح باب الرغبات لفئتين من الطلاب للقبول بكليات القاهرة والأقاليم

فتح باب الرغبات لفئتين من الطلاب

كتب - محمود مصطفى:

فتحت جامعة الأزهر، الخميس، باب تسجيل رغبات القبول إلكترونيا للطلاب مستنفذي مرات الرسوب بكليات القاهرة والأقاليم، والحاصلين على الشهادة الثانوية من السنوات السابقة.

وقال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر، إن باب تسجيل رغبات القبول إلكترونيا للطلاب مستنفذي مرات الرسوب بكليات القاهرة والأقاليم، والحاصلين على الشهادة الثانوية من السنوات السابقة، مفتوح لمدة أسبوع عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.

وأضاف الشربيني في تصريحات لمصراوي، الخميس، أنه يحق لطلاب الفرقة الأولى بالجامعة الذين رسبوا لمدة عامين متتاليين، والحاصلين على الشهادة الثانوية الأعوام الماضية، تسجيل رغباتهم للقبول بكليات القاهرة والأقاليم، عبر الرابط التالي:

https://azu.edu.eg/azharsr/Facs/OutFacStd

تسجيل الرغبات جامعة الأزهر تنسيق الأزهر مرات الرسوب

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