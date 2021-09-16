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تعالوا نحب بلدنا صح.. السيسي يوجه رسالة للشعب المصري

12:59 ص الخميس 16 سبتمبر 2021
تعالوا نحب بلدنا صح.. السيسي يوجه رسالة للشعب المصري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب يوسف عفيفي:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري متعلقة بحب الوطن، ومظهره الجمالي من حيث النظافة بالشوارع ومتفرعاتها.

وقال السيسى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري مع يوسف الحسينى، موجهًا حديثه للشعب المصري:"تعالوا نحب بلادنا صح، لو مشيت في الشارع ولقيت ورقة وشلتها فانت بتحب بلدك".

وتابع:" لو انت كمصرى تحب بلدك صح ولو لقيت قالب طوب وشيلته دا حب للوطن، إنك تحب بلدك تكون نضيفة وعايزها قوية وراقية ومقدمة وعفية".

السيسي نظافة الشوارع الشعب المصري برنامج التاسعة

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