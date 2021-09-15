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رئيس "الشروق": غلق أحد الاتجاهين بالطريق الفاصل بين الحيين الأول والتاسع

12:30 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
رئيس "الشروق": غلق أحد الاتجاهين بالطريق الفاصل بين الحيين الأول والتاسع

طريق مدينة الشروق

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق المهندس عبد اللطيف بشارة، عن غلق أحد الاتجاهين بالطريق الفاصل بين الحيين الأول والتاسع بالمدينة لمدة شهر؛ وذلك في إطار التعديلات الجارية بخطوط المرافق بالطريق الفاصل بين الحيين الأول والحي التاسع، والتي تبدأ من ميدان الحرية حتى المنطقة الترفيهية.

وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة، أنه تم غلق أحد الاتجاهين من محطة الوقود بالحي الأول حتى المنطقة الترفيهية، وهو الاتجاه المؤدي إلى مدخل الإسماعيلية (1) والطريق الدائري الأوسطي والمجمعات التجارية بالمنطقة الترفيهية، علماً بأن التحويلات المرورية المصاحبة لهذا الغلق مسارها كالآتي: المتجه إلى الوجهات المذكورة يسلك الطريق المواجه للمجاورتين الأولى والثالثة بالحي الأول حتى طريق المنطقة الترفيهية.

وأهاب رئيس جهاز الشروق بمستخدمي الطريق إتباع التعليمات خلال تلك الفترة، للمساهمة في سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها.

طريق مدينة الشروق مدينة الشروق المهندس عبد اللطيف بشارة

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