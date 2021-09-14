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تعزيز العلاقات الاقتصادية.. السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس الكونغو الديمقراطية

08:17 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
تعزيز العلاقات الاقتصادية.. السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو والرئيس السيسي

كتب -أحمد جمعة:

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك تبادل الرؤي بشأن التطورات المتعلقة بأبرز القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس الكونغولي اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون الثنائي الوثيق مع مصر التي تدعم الجهود التنموية للكونغو الديمقراطية، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية مع مصر لتواكب المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات السياسية.

وأشاد الرئيس من جانبه بالنقلة النوعية التي تشهدها حالياً مجالات التعاون الثنائي مع الكونغو الديمقراطية، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي، أو فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، وهو ما انعكس على التعاون الاستثماري والتنموي بين الجانبين خاصة في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي والبناء والتشييد والطاقة والمياه وغيرها.

رئيس الكونغو الرئيس السيسي فيليكس تشيسيكيدي الكونغو الديمقراطية

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