وزير الإسكان: مشروعات تطوير القاهرة محل اهتمام القيادة السياسية ورئيس الوزراء

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أهمية مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالقاهرة، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة العاصمة لرونقها الحضاري وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي، مشيرا إلى أن تلك المشروعات محل اهتمام ومتابعة دورية من القيادة السياسية ورئيس الوزراء، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الإسكان مع محافظ القاهرة خالد عبدالعال؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومشروع الأبراج الجاري تنفيذه بالمنطقة، ضمن أعمال التطوير، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، حيث يتم حاليًا تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لمشروع الأبراج والذي يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوي) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا، بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إداري) يتكون من بدروم بالإضافة إلى دور أرضي تجاري و 15 دورا متكررًا.

يذكر أن منطقة مثلث ماسبيرو تقع في نطاق حي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبي حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التي تقطن بها، وتم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.