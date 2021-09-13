​​رئيس "دينية الشيوخ": الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمهيد حقيقي لصناعة حضارة جديدة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن إطلاق الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أعلنها الرئيس السيسي، أمس، أمر يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لعموم الشعب المصري، انطلاقا من الإدراك للهوية المصرية، والإيمان بالمبادئ، والعمل وفق رؤى وأهداف واضحة، ولتكون هذه الاستراتيجية بمثابة نقلة عملية تواكب متطلبات الجمهورية المصرية الجديدة.

وأضاف عامر في بيان له، الأحد، أن الاستراتيجية تعد من أهم الأركان في منظومة بناء الإنسان المصري بناءً صحيحا، إذ يتضح لكل فرد من خلال هذه الاستراتيجية، العلاقات الوثيقة بين الحقوق المختلفة، وضرورة الربط الدائم بينها، والتي ينتج عنها مزيد من التوازن والتقدم في مسيرة البناء والتنمية.

وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن المحاور العامة لهذه الاستراتيجية اشتملت على هذه الحقوق بصورة تفصيلية، من أجل تحويل جزئياتها إلى أهداف محددة توضع لها إجراءات لتنفيذها ومتابعتها، لتمثل مصر بذلك ريادة وسبقًا جديدًا في هذا المجال المحوري.

ولفت عامر، إلى أن الاستراتيجية تعد خطوة جديدة إلى الأمام في تحقيق معنى الشمول والترابط والتعزيز للحقوق الإنسانية لهذا الشعب العظيم؛ لتكون تمهيدًا حقيقيًا لصناعة حضارةٍ مصريةٍ جديدة، تنطلق بوعي رشيد وأمانة وثقة؛ لبناء جمهوريتنا الجديدة.