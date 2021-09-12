إسبانيا: مصر أكبر مصدر للبرتقال إلى الاتحاد الأوروبي متفوقة على جنوب أفريقيا

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة، أن مصر استطاعت التفوق على جنوب أفريقيا باعتبارها المصدر الرئيسي للبرتقال إلى الاتحاد الأوروبي من خارج الاتحاد، وفقًا لتقرير جديد صادر عن وزارة الزراعة والثروة السمكية والغذاء الإسبانية (MAPA) حول واردات الحمضيات.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه وفقًا للتقرير، صدرت مصر خلال الموسم الحالي بين سبتمبر 2020 ويوليو 2021 ما يقرب من 310 آلاف طن من البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي، بزيادة 21.7% مقارنة بنفس الفترة خلال الموسم السابق 2019/2020.

وفي نفس الفترة، كانت الصادرات من جنوب أفريقيا أقل بنسبة 16% تقريبًا بما يزيد قليلًا عن 290 ألف طن مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت الوزارة، أن جاستن تشادويك، الرئيس التنفيذي لجمعية مزارعي الموالح في جنوب أفريقيا، قال إن التغيير في الصادرات يرجع إلى سببين محتملين، أولهما أن موسم 2021 يسير متأخرًا ببضعة أسابيع عن المعتاد، لذا فإن الفاكهة التي كان من الطبيعي أن يتم تصديرها في يوليو تم تصديرها في أغسطس، وثانيًا كان تحجيم الفاكهة أصغر، ما أدى إلى تصدير عدد أقل من العبوات.

وفي سياق متصل أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.6 مليون طن، وفق تقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 8 سبتمبر 2021.

حيث بلغت 4 ملايين و614 ألف و964 طنًا من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ.

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