السيسي عن استغاثة الطالبة منة: "هو فيه دولة كده؟!"

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة مهمة للحكومة ووزارة الصحة، بشأن الطالبة منة الله، التي تعرضت لحادث في أسيوط.

وقال الرئيس السيسي، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت: لما منة تطلب علاجها، هي كانت في أسيوط فين البنت اللي داست عليها العربية.

وتابع الرئيس: إحنا بنقدم علاج تمييزي، يعني في أسيوط متتعالجش كويس؟، وتطلب استغاثة علشان تتعالج كويس، طيب ده كلام.. هوا فيه دولة كده، لازم الناس تتعالج.

وأضاف السيسي: ممكن وزيرة الصحة تزعل، استهدفت بمبادرات أطلقتها حل قضايا بعينها، زي فيروس سي، وحاجات أخرى زي الأمراض السارية وغير السارية وقوائم الانتظار، ما أنا مش قادر أعمل كله، المفروض النظام يحل مسائل الدولة المصرية، إحنا أمناء مع نفسنا، يا مصريين ما لم تنتبهوا لكلامي لأنه كلام مخلص وأمين وشريف وواعي، لأن الوعي أهم قضايا بلدنا.

وتابع: يا جماعة ما لم نستطع التصدي لقضايانا، أنا الحلم عندي 400 ألف نسمة سنويا، مش معنى في حقوق الإنسان عايزين تجيبوا الحد الأقصى، إحنا بنتكلم في 400 ألف بس بالنسبة للإنجاب حتى تتشكل ثقافة مجتمعية.

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