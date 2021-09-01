فرص لسقوط أمطار بهذه المناطق .. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود غدا الخميس طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، الأربعاء، أن أبرز الظواهر الجوية المتعلقة بطقس الغد، عبارة عن شبورة مائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بجانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت الهيئة: "يوجد فرص أمطار على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة بنسبة 30%.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: