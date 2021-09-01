Masrawy logo white

فرص لسقوط أمطار بهذه المناطق .. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس

10:39 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
فرص لسقوط أمطار بهذه المناطق .. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود غدا الخميس طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، الأربعاء، أن أبرز الظواهر الجوية المتعلقة بطقس الغد، عبارة عن شبورة مائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بجانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت الهيئة: "يوجد فرص أمطار على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة بنسبة 30%.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

240787261_4662929373741721_6387905676575232319_n

سقوط أمطار طقس الخميس درجات الحرارة الطقس الأرصاد

الخبر التالى:

الوزراء: ترك السيارة في الشارع 6 أشهر ينقل ملكيتها للحكومة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
279

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

288441

إجمالي الإصابات

16736

إجمالي الوفيات

239343

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا