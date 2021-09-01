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نقيب الصحفيين: إتمام شراء مقر النقابة التاريخي بالإسكندرية ليصبح الأول المملوك لها خارج القاهرة

02:32 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
نقيب الصحفيين: إتمام شراء مقر النقابة التاريخي بالإسكندرية ليصبح الأول المملوك لها خارج القاهرة

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

كتب- مينا غالي:

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن توقيعه العقد النهائي لشراء مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية وسداد مقدم الثمن للشركة المالكة، تطبيقا للقرارات التي اتخذها مجلس النقابة.

وأوضح نقيب الصحفيين أن توقيع العقد جاء بعد نجاح المفاوضات مع الشركة المالكة طوال الشهور السابقة، بعد صدور حكم قضائي لصالح الشركة بفسخ عقد الإيجار مع النقابة وإخلاء مقر الإسكندرية فوريا. وقد قامت النقابة والشئون القانونية بها بالتفاوض مع إدارة الشركة المالكة، للوصول للإجراءات القانونية الواجبة لإتمام عقد الشراء.

وأضاف نقيب الصحفيين أنه جرى الاتفاق مع الشركة المالكة على شراء مقر النقابة الفرعية، بدفع جزء مقدم من المبلغ المتفق عليه وفق قرارات مجلس النقابة، على أن يتم تقسيط الباقي على ٣ سنوات بدون فوائد.

وهنأ نقيب الصحفيين في النهاية كل الزميلات والزملاء أعضاء النقابة الفرعية بالإسكندرية وكل أعضاء نقابة الصحفيين بشراء مقر نقابة الإسكندرية التاريخي ليتم الاحتفاظ به بعد شغل النقابة له إيجارًا لمدة 60 عاما، ليكون بذلك أول مقر مملوك للنقابة خارج مقرها الرئيسي بالقاهرة.

ضياء رشوان نقيب الصحفيين الإسكندرية القاهرة

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