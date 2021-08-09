وزير القوى العاملة: عمال مصر ماضون مع الرئيس السيسي لبناء الجمهورية الجديدة

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل للشباب من أجل النهوض بهم، بجانب نشر الحماية الإجتماعية والتأمينية.

وأكد الوزير خلال كلمته في، مؤتمر بعنوان "دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك العديد من التحديات التي واجهت الرئيس السيسي منذ ٧ سنوات في بناء الجمهورية الجديدة وكانت هناك جماعات اختارت العنف لكن قضت عليها ثورة يوليو.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي واجهت الرئيس تمثلت الإرهاب وارتفاع معدل التضخم وكثرة البطالة وعجز في الكهرباء بجانب المشكلات المزمنة والتعليم والصحة في ظل التطورات الإرهابية.

وتابع: ورغم كل تلك التحديات وقف الرئيس وخلفه شعب وعمال مصر بما لديها من مقومات لبناء الجمهورية الجديدة، وتم عمل مشروعات عملاقة فعالة، مع العمل السريع على تجاوز المشكلات الكاملة وتوسيع الرقعة الزراعية وتدشين شبكة طرق داخلية وخارجية ومراكز سياحية جديدة وغيرها من المشروعات الأخرى.

وأكد وزير القوى العاملة، أن عمال مصر ماضون مع الرئيس السيسي في طريقه الصحيح لبناء الجمهورية الجديدة لتحتل المكانة التي تليق بها أمام دول العالم.​