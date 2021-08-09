"عمال مصر" يجددون الثقة في الرئيس للحفاظ على الأمن القومي وبناء الجمهورية الجديدة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، أن الملايين من عمال مصر يجددون الثقة في مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشرطة المصرية في ظل جائحة كورونا للحفاظ على الأمن القومي المصري الداخلي والخارجي.

وقال البدوي في افتتاح مؤتمر بعنوان "دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جميع العمال يساندون أيضا المشروعات القومية وإصلاحات الشركات العامة والحفاظ على المشروعات القومية والعمال واعتبارهم درع رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة

وأشار إلى أن جهود الرئيس السيسي في بناء الجمهورية الجديدة وتدشين مشروع حياة كريمة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى، لافتا إلى تنفيذ توجيهات الرئيس بالتوسع في إنشاء المخططات الصناعية بما يخدم في تنمية الدولة وبناء مصانع ومناطق خدمة واقعية جديدة مع الربط اللوجستي.

وتابع البدوي: نحن عمال مصر نشاهد الدولة الجديدة ولا بدّ أن يكون لها أطر عديدة وحياة اجتماعية جديدة وواقع حزبي جديد.