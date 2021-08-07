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حفل ترفيهي لـ200 طفل من المحافظات الحدودية ضمن فعاليات "أهل مصر"

08:07 م السبت 07 أغسطس 2021
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(مصراوي):

أقيم مساء أمس الجمعة، حفل ترفيهي على هامش فعاليات اليوم الخامس، من المرحلة الثالثة لمشروع "أهل مصر"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة في مدينة الإسماعيلية.

وشارك في الحفل جميع الأطفال المشاركين في الملتقى، وعددهم يتجاوز 200 طفل، من مختلف محافظات مصر الحدودية، بعد انتهاء فعاليات الورش الفنية التي أقيمت في قصر ثقافة الإسماعيلية.

ومن أهم الورش التي يتم تقديمها للأطفال: تصوير الاكريليك والتي تقدمها الفنانة نشوى الحناوي، وورشة حلي وإكسسوار وتقدمها الفنانة منى عبدالوهاب زكي، وورشة أصنع كتابك وتقدمها الفنانة أميرة سعد، وورشة المسرح ويقدمها الفنان عمرو حمزة، وورشة تحليل رسوم الأطفال وتعديل سلوكهم وتقدمها الفنانة كريمة الديب، وورشة تقبيب على النحاس "الكلنكان" ويقدمها صفية يحيي، ويحيي حسن، وورشة الحياكة وتقدمها الفنانة نجوى عبدالعزيز، وورشة كتابة القصة القصيرة وتقدمها الكاتبة إيمان شوكت، وورشة اركت خشب ويقدمها حسني إبراهيم، وورشة اركت نحاس ويقدمها مصطفى إسماعيل.

مشروع أهل مصر الهيئة العامة لقصور الثقافة الإسماعيلية نشوى الحناوي

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