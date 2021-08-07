وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان عدداً من إدارات الديوان العام

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عددا من إدارات الديوان العام لمتابعة سير العمل داخل الإدارات المستحدثة بالديوان العام ورافقهم في الجولة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعدد من مديري إدارات الديوان العام.

وبدأت الجولة، بتفقد الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات السلامة العامة والطوارىء، حيث استمع وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد لشرح تفصيلي عن كيفية العمل داخل الشبكة بهدف تحقيق السيطرة الكاملة وسرعة احتواء الأزمة خلال فترة محدودة من خلال التنسيق السريع بين كافة الجهات المعنية.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي للنموذج الاسترشادي للشبكة الوطنية والتي يتم تطبيقها في بورسعيد كأول محافظة لتكون نموذجا لتعميم المشروع على مستوى الجمهورية.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالمستوى المتميز للعاملين على إدارة الشبكة الوطنية.

وشملت الجولة تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول المركز وهو أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها في إطار من الشفافية والنزاهة، وأن المركز يهدف إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وتشغيل دورات العمل من خلال تطبيقات موحدة في كافة الأحياء والمراكز والمدن وربطها مع ديوان عام المحافظة وربطها مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى جانب تحقيق التكامل بين كافة الوسائل التكنولوجية الأخرى التي تقدم الخدمات للمواطنين وربط جميع الخدمات التي تقدم من خلال شبكة موحدة لخدمة المواطن وراحته، فضلاً عن إحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز، وفصل طالب الخدمة عن مؤديها لمنع الرشوة والمحسوبية، والحصول على الرضاء الكامل للمواطن عن مقدم الخدمة وجودتها والوقت المستغرق في إنجاز الخدمة.

وتطرق العرض إلى استعراض الخدمات التي يُقدمها المركز ومن بينها طلبات السكن، وسداد الأقساط والإيجارات، وطلبات الإفادة، والشكاوى، وطلبات تشغيل الشباب سواء من خلال توفير فرصة عمل أو الحصول على تدريب، وطلبات السداد الخاصة بالإدارات غير المميكنة، والطلبات الموجهة لجهات خارجية، وطلب محل أو محل بديل، وطلب عقد نهائي، وطلب بحث اجتماعي أو مساعدة مالية.

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد عقب ذلك بوابة التحول الرقمي، حيث استمعا إلى شرح من مدير الإدارة حول ما تم من جهود تتعلق بالبنية التحتية لإتاحة عملية التحول الرقمي داخل المحافظة، حيث تم الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ عدد (230) كابينة «MSAN» ضمن خطة عام 2019 لمشروع التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، وكذا الانتهاء من عدد (648) مبنى وهيئة حكومية داخل المحافظة في قطاعات (الصحة – التموين- التوثيق- المرور – النيابات العامة – أقسام ونقاط الشرطة – المحاكم – الشهر العقارى – الطب الشرعى – المراكز اللوجستية- مراكز خدمة المستثمرين – النيابات الادارية – المراكز التكنولوجية)، وذلك ضمن بروتوكول التحول الرقمى ، وتناول الشرح المقرات التي تم الانتهاء من ربطها وتطويرها ضمن منظومة التحول الرقمى، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من (11) مقراً للتموين، ومقرين للنيابة العامة، ومقرين لإدارة المرور، و(3) مكاتب للتوثيق، ومركز لوجستى للخدمات الجمركية، ومركز لخدمات المستثمرين، كما تم التنويه إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة عدد (7) مراكز تكنولوجيا بأحياء بورسعيد لتقديم (177) خدمة مميكنة، وأنه جار ربطها بمنظومة التحول الرقمى.

وتطرق الشرح إلى ما يتعلق بخدمات الإنترنت وتطبيقات المحمول (G2C)، والتي تقوم الجهات الحكومية من خلالها بمخاطبة المواطن بشكل مباشر، وهو ما يعتبر إرساء لمبدأ الحوكمة والشفافية، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى بوابة بورسعيد للخدمات الحكومية «www.digital.gov.eg» التي تم إطلاقها يوم 31 يوليو 2019، ويتم خلالها تقديم 18 خدمة تخص 4 جهات مختلفة (2 خدمة تموين، 9 توثيق، 5 زواج وطلاق، النيابة العامة، 2 محكمة)، وفي ختام الشرح تمت الإشارة إلى أنه من المخطط إطلاق مجموعة من الخدمات في المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي في عدد من القطاعات.

وفي ختام الجولة بالديوان العام، تابع الوزير والمحافظ سير العمل داخل إدارة المتغيرات المكانية والجيومكانية، لرصد المخالفات البنائية، وتعد أحدث الإدارات بالديوان العام وأنشأت في إطار خطة الدولة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للقضاء على ظاهرة التعدي على أراضي وممتلكات الدولة، حيث تم الاستماع لشرح تفصيلي عن كيفية وآليات عمل الإدارة وآخر التطورات بها، وتم تفقد إدارة نظم المعلومات وشبكات المرافق، واستمعا لشرح موجز عن أقسام الإدارة وسير العمل بها وخطة المحافظة للاستعانة بعدد من الشباب المؤهلين على أعلى مستوى للعمل بمركز شباب المرافق لإنجاز المهام على درجة كبيرة من الكفاءة، بالإضافة إلى جولتهما داخل إدارة الموارد البشرية لمتابعة التطور الإداري والبشري الذي شهدته هذه الإدارة.

وفي ختام الجولة التفقدية أشاد اللواء محمود شعراوي بالإنجازات التي حققتها محافظة بورسعيد في مجال التحول الرقمي وخاصة من مجالات تقديم الخدمات للمواطنين، كما أشاد الوزير بالديوان العام للمحافظة والذي يجمع بين التطور في أسلوب العمل والإمكانات التكنولوجية الحديثة بالإضافة للكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى والتي تتمتع بالكفاءة والمهارة اللازمة.

وأشار شعراوي، إلى أهمية وجود قواعد بيانات واضحة ومحدثة لكافة المخلفات المهمة لتكون جاهزة في أي وقت تحت إشراف المحافظ والوزارة والحكومة بصورة عامة للمساعدة في حسن إدارة الموارد المتاحة بالمحافظة.