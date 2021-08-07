Masrawy logo white

13 ألف شقة.. وزير الإسكان يتفقد مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية المقام بمدينة بدر

03:26 م السبت 07 أغسطس 2021
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمدينة بدر، بتفقد مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقام بمدينة بدر، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

وتجول الوزير بالمشروع، حيث وجه بزيادة أعداد الأشجار بالأرصفة والفراغات، والجزر، وزيادة أعداد الزهور، والاهتمام بالمسطحات الخضراء، وتنفيذها على أعلى مستوى، كما تفقد الوزير عددا من الوحدات التى تم تأثيثها كنموذج لفرش الوحدات.

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتضمن 9024 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها بالمرحلة الأولى، بجانب تنفيذ 4704 وحدات بالمرحلة الثانية، وبلغت نسبة تنفيذها 25 ٪، كما يضم المشروع عددا من المباني الخدمية التي تم ويجري تنفيذها، لخدمة سكان المشروع.

عاصم الجزار وزارة الإسكان العاصمة الإدارية مدينة بدر

الخبر التالى:

اختفاء القمر.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر غداً

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

101

متعافون اليوم

284523

إجمالي الإصابات

16557

إجمالي الوفيات

232280

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.. تغطية خاصة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا