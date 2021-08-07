Masrawy logo white

الكمامة ولقاحات كورونا.. الصحة توجه نصيحة للمواطنين عند الخروج من المنزل

01:43 م السبت 07 أغسطس 2021
الكمامة ولقاحات كورونا.. الصحة توجه نصيحة للمواطنين عند الخروج من المنزل

ارتداء الكمامات

كتب- محمد نصار:

طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الواقية وذلك عند الخروج من المنزل.

وقالت الصحة، في منشور توعوي لها: "تلقيت اللقاح أم لم تتلقاه.. التزم بارتداء الكمامة عند خروجك من المنزل لتحمي نفسك ومن حولك من الإصابة بفيروس كورونا".

وتابعت وزارة الصحة في منشور لها: "لا تتهاون واجعل صحتك في أمان دائمًا".

206667054_134861425491747_3496267951062481479_n

ارتداء الكمامات لقاحات كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة

الخبر التالى:

وزيرة الثقافة تنعى الفنانة دلال عبد العزيز: عبرت بصدق عن المرأة المصرية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

101

متعافون اليوم

284523

إجمالي الإصابات

16557

إجمالي الوفيات

232280

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.. تغطية خاصة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا