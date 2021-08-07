الكمامة ولقاحات كورونا.. الصحة توجه نصيحة للمواطنين عند الخروج من المنزل
كتب- محمد نصار:
طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الواقية وذلك عند الخروج من المنزل.
وقالت الصحة، في منشور توعوي لها: "تلقيت اللقاح أم لم تتلقاه.. التزم بارتداء الكمامة عند خروجك من المنزل لتحمي نفسك ومن حولك من الإصابة بفيروس كورونا".
وتابعت وزارة الصحة في منشور لها: "لا تتهاون واجعل صحتك في أمان دائمًا".
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