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التعليم: مد فترة تسلم نتيجة امتحان est لطلاب الدبلومة الأمريكية إلى الغد

01:12 م السبت 07 أغسطس 2021
التعليم: مد فترة تسلم نتيجة امتحان est لطلاب الدبلومة الأمريكية إلى الغد

وزارة التربية والتعليم

القاهرة- أ ش أ:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة حصول طلاب الدبلومة الأمريكية بالصف 12 على تقرير بالنتيجة الرسمية لامتحان est حتى غد الأحد .

ودعت الوزارة، فى بيان لها اليوم، الطلاب باستخدام الحساب الحالي أو التسجيل الآن وطلب نسخة معتمدة من تقرير النتيجة المختارة من خلال موقع EST الإلكتروني:https://est.moe.gov.eg

وأشارت إلى أن الموقع لم يستورد تقارير قبل جولة شهر مايو، لكن لا يزال بإمكان الطالب طلب النسخة الرسمية مع التأكد من تحديد عنوان البريد الإلكتروني المستخدم من قبل الطالب .​

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وزارة التربية والتعليم امتحان EST طلاب الدبلومة الأمريكية نتيجة امتحان est

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