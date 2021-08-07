نيابة عن رئيس الوزراء.. وزير التنمية المحلية يصل بورسعيد لافتتاح وتفقد مشروعات جديدة

كتب- محمد نصار:

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى مقر محافظة بورسعيد في مستهل زيارة يقوم بها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الجديدة على أرض المحافظة وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة وفي إطار إبراز جهود الدولة على أرض محافظة بورسعيد.

كان في استقبال اللواء محمود شعراوي عقب وصوله مقر ديوان عام المحافظة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه رحب محافظ بورسعيد، بوزير التنمية المحلية، موجها الشكر له على متابعته المستمرة لمشروعات المحافظة وتقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ كبرى المشروعات القومية والخدمية التي تحقق الارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

وقد وجه وزير التنمية المحلية، الشكر لمحافظ بورسعيد، على حسن الاستقبال، مشيداً بجهوده والعمل الدؤوب والمتواصل لخدمة أبناء المحافظة وتنفيذ خطط التنمية في كافة القطاعات حتى وصلت بورسعيد لهذه المرحلة من التقدم الحضاري.

وتشمل زيارة وزير التنمية المحلية لبورسعيد عقد اجتماع بديوان عام المحافظة لاستعراض تطورات الأعمال بعدد من المشروعات الخدمية، يعقبها جولة لمحافظ بورسعيد برفقة وزير التنمية المحلية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الكبرى الخدمية والتنموية التي شهدتها بورسعيد مؤخراً.