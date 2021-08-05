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خبير مائي يعلن استمرار إيراد النيل الأزرق في الارتفاع (صورة)

09:45 م الخميس 05 أغسطس 2021
خبير مائي يعلن استمرار إيراد النيل الأزرق في الارتفاع (صورة)

الدكتور عباس شراقي

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، استمرار زيادة إيراد النيل الأزرق، حيث يواصل مستوى النيل الارتفاع عند الخرطوم ليصل إلى 16.74 متر متخطيًا مستوى الفيضان بـ24 سم.

وأضاف شراقي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "رغم انخفاض إيراد النيل الأزرق قليلًا عن أمس (806 مليون متر مكعب) إلا أنه ما زال أعلى من المتوسط ووصل إلى 742 مليون متر مكعب (المتوسط 516 مليون متر مكعب/يوم)".

وأشار إلى أن صور الأقمار الصناعية، تظهر فيضان النيل الأبيض على بعض الأراضى الزراعية لامتداد يتراوح بين 500 إلى 1500 متر، وهذه الأمكان تفيض تقريبًا سنويًا، ولذا فهي مخصصة للزراعة فقط.

وتابع شراقي: "من المتوقع امتداد هذه الفيضانات الأيام القادمة لتشمل أراضي زراعية أخرى داخل جزيرة توتي، وحول النيل الأزرق والنيل الرئيسى شمال الخرطوم".​

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