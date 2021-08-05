الجيزة: حملة نظافة ورفع مخلفات في 4 أحياء بالمحافظة

4 مراحل في 36 شهرًا.. كيف تحصل على شقة من الإسكان بنظام التمويل العقاري؟

كتب- يوسف عفيفي:

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، اليوم الخميس، حملات نظافة وتجريد وكنس آلي وغسيل في 4 أحياء بالمحافظة شملت حي (الهرم، الطالبية، الدقي، العمرانية).

وبحسب بيان اليوم، شملت الحملة، طريق الفيوم، شارع المتحف، ميدان الرماية بنطاق حي الهرم، شارع محمد أنور السادات، شارع المحولات، شارع الأربعين بنطاق حي الطالبية، ميدان المساحة، شارع رشدان من المساحة، شارع السالولي من المساحة بنطاق حي الدقي، شارع خاتم المرسلين بنطاق حي العمرانية، بالإضافة إلى فرق الحدائق شملت زراعة النباتات والزهور وصيانة المسطحات الخضراء بميدان الرماية بنطاق حي الهرم، أعمال التجهيز لزراعة النخيل، وزراعة وري النباتات والزهور بالجزيرة الوسطى بشارع الأربعين بنطاق حي الطالبية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، شفيق جلال، بشأن رفع كفاءة النظافة والحدائق في نطاق أحياء الجيزة.

​