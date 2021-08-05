Masrawy logo white

وكيل الأزهر يطمئن على أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية بمنطقة القاهرة

03:08 م الخميس 05 أغسطس 2021
وكيل الأزهر يطمئن على أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية بمنطقة القاهرة

وكيل الأزهر يطمئن على أعمال تصحيح امتحانات الشهادة

كتب- محمود مصطفى:

زار الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، الخميس، مركز تصحيح منطقة القاهرة، للاطمئنان على أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية.

واطمأن وكيل الأزهر، على معدلات التصحيح وجودته والتزام المصححين بتنفيذ التعليمات، وأشاد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

في الوقت نفسه، أكد رئيس منطقة القاهرة الأزهرية، على ضرورة إعطاء كل طالب حقه، مراعيين ما بذله الطالب وأسرته من مجهود في ظل جائحة كورونا، وتوفير جو مناسب للمصححين.

وبدأت أعمال تصحيح امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية، أول أمس الثلاثاء، بـ ١٦ مركزا على مستوى الجمهورية.

تصحيح امتحانات الثانوية وكيل الأزهر محمد الضويني الثانوية الأزهرية

الخبر التالى:

برلماني: إهداء "درع الكراكة" للمشير طنطاوي تقديرا لمواقفه الوطنية الباسلة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
57

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

119

متعافون اليوم

284472

إجمالي الإصابات

16550

إجمالي الوفيات

232179

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - نتائج مبشرة.. تفاصيل عقارين جديدين أضافتهما الصحة لبروتوكول علاج كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا