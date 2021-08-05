وكيل الأزهر يطمئن على أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية بمنطقة القاهرة

كتب- محمود مصطفى:

زار الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، الخميس، مركز تصحيح منطقة القاهرة، للاطمئنان على أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية.

واطمأن وكيل الأزهر، على معدلات التصحيح وجودته والتزام المصححين بتنفيذ التعليمات، وأشاد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.



في الوقت نفسه، أكد رئيس منطقة القاهرة الأزهرية، على ضرورة إعطاء كل طالب حقه، مراعيين ما بذله الطالب وأسرته من مجهود في ظل جائحة كورونا، وتوفير جو مناسب للمصححين.

وبدأت أعمال تصحيح امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية، أول أمس الثلاثاء، بـ ١٦ مركزا على مستوى الجمهورية.