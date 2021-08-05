استغلال الأصول.. الحكومة تبحث خطة إعادة الهيكلة لشركة ترسانة السويس البحرية

كتب- محمد غايات:

استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية لشركة ترسانة السويس البحرية، التابعة لهيئة قناة السويس.

وتتضمن الخطة إعادة تقييم الأصول غير المستغلة للوصول إلى أفضل استغلال ممكن، وكذا الحصر الشامل للمعدات والروافع ووسائل النقل الموجودة بالفعل، بهدف القيام بأعمال التأهيل والإصلاح اللازمة، وتطوير قطاع التسويق بما يتناسب مع حجم الشركة وامكاناتها، مع وضع تصور لزيادة الإيرادات والأرباح وتحقيق الإدارة المثلى.