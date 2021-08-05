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لمناقشة أمور مهمة.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة مدبولي

10:16 ص الخميس 05 أغسطس 2021
لمناقشة أمور مهمة.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة مدبولي

اجتماع مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

ويهدف الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تمس مختلف القطاعات المهمة في الدولة.

ومن المنتظر أن يصدر عن الاجتماع حزمة من القرارات الحكومية الجديدة من أجل العمل على تطبيقها خلال الفترة القادمة.

اجتماع مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة

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