الجيزة: إيقاف 5 حالات تحويل من سكني لتجاري وبناء مخالف بهضبة الأهرام

وزير الأوقاف يلتقي المجموعة الثالثة من المرشحين لبرنامج "الإمام المفكر"

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إن حي الهرم نجح بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة في ضبط ٤ حالات تحويل من سكني إلى تجاري بالعقارات أرقام (١٨ ب، ٥٦ ن، ٣٨ د) الى جانب مخبز بدون ترخيص بالعقار رقم ٥ أ.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة المحافظة لضبط المخالفات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع هضبة الأهرام تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشملت جهود الحي، إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن ضم للفراغ السياحى بالعقار رقم ١٨٢ج بالمخالفة لرسومات الترخيص، حيث تم على الفور إيقاف الأعمال ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة بالمخالفات.

وخلال حملة لضبط مخالفات المقاهي والمحال بنطاق شارع الضغط العالي تم مصادرة ٣٠٣ كرسي و٧٠ قالب شيشة، وإيداع المضبوطات جميعها مخازن الحي.

وفيما يتعلق بجهود النظافة فقد تم شن عدد من حملات النظافة لرفع المخلفات خلف مساكن الشباب ومنطقة التجنيد.