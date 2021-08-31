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9 نصائح من المترو للركاب لمواجهة كورونا

11:09 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
9 نصائح من المترو للركاب لمواجهة كورونا

ارتداء الكمامة

كتب - أسامة علي:

وجهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الركاب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونبهت شكرة المترو على الركاب، عبر الإذاعة الداخلية بالمترو، بضرورة الالتزام بالتعليمات التالية:

- ارتدى الكمامة ولا تعيد إستخدامها مرة أخرى.

- لا تنزع الكمامة داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق.

- تأكد من أن الكمامة تغطى الأنف والفم جيدًا.

- لا ترتدى الكمامة على منطقة الذقن فقط.

- لا تنزع الكمامة للتحدث مع الآخرين.

- تخلص من الكمامة داخل سلة مهملات مغلقة جيدًا.

- عدم البصق على الأرض نهائيا منعا لانتشار الأمراض.

- المداومة على غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو المواد المطهرة التي تحتوي على الكحول.

- تجنب ملامسة العين والأنف والفم باليدين دون غسلها جيدًا.

وقالت الشركة، إنه لمزيد من المعلومات والاستفسارات الطبية التواصل مع وزارة الصحة عبر الخط الساخن ١٠٥، كما يمكن إرسال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق بالخطين الأول والثاني يرجى التواصل معنا من خلال الخط الساخن برقم ١٦٠٤٨ والرقم الخاص بخدمة الواتس آب برقم ٠١٢٢١١١٦٠٤٨.

ارتداء الكمامة مترو الأنفاق فيروس كورونا وزارة الصحة

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