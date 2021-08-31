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​​"الزراعة": ضبط 126 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في أغسطس

05:01 ص الثلاثاء 31 أغسطس 2021
​​"الزراعة": ضبط 126 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في أغسطس

أرشيفية

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر أغسطس، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 126 طنًا و180 كيلو لحوم.

وأوضح التقرير، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 711 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وزارة الزراعة منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي لحوم فاسدة أسماك فاسدة

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