"المتحدة": إذاعة مباريات منتخب مصر في تصفيات المونديال عبر قنوات "أون سبورتس"

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن اتفاقها مع الإتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 داخل و خارج مصر أمام انجولا و الجابون و ليبيا، بالإضافة إلى مباراتى الدور المقبل الحاسمتين فى التأهل إلى المونديال، والبداية ستكون هذا الأربعاء أمام منتخب أنجولا فى ستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

وينص الاتفاق بين المتحدة للخدمات الإعلامية والاتحاد الدولى على حقوق البث الأرضية و الفضائية على قنوات أون تايم سبورتس لكل لهذه التصفيات التى ستنطلق يوم 1 سبتمبر.

وكان الفيفا قد تحصل على حق توزيع حقوق وسائل الإعلام للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بإفريقيا بعد موافقة جميع الاتحادات الإفريقية البالغ عددها 54 اتحادا عضوا، ويحصل الاتحاد الدولى لكرة القدم جراء موافقة الاتحادات الإفريقية على توزيع جميع حقوق وسائل الإعلام لجميع مباريات تصفيات المونديال بالقارة الإفريقية.

كانت المتحدة قد قدمت عرضا ماليا للفيفا المالكة للحقوق، منذ 18 شهرا و بعد مباحثات مختلفة قام بها فريق المتحدة للحصول على الحقوق من أجل إسعاد الشعب المصرى بمتابعة المنتخب المصرى سواء داخل أو خارج مصر وهو الأمر الذى غاب عن الشاشات المصرية قرابة العقدين. و المتحدة تتمنى لكل مشاهدى اون تايم سبورتس متابعة كل برامجها التى ستكون ذاخرة بالأنفرادات و المتابعة الدقيقة للتصفيات الأفريقية وقوفا و مساندة مع جماهير الكرة من الشعب المصرى وراء المنتخب القومى و حتى وصوله إلى كأس العالم 2022 بمشيئة الله.

والجدير بالذكر أن قنوات أون تايم ستقوم بإنتاج المباريات التى يشارك فيها منتخب مصر على أرضها حسب الاتفاق مع الفيفا وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.