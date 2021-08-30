توجيهات الرئيس بالتدقيق في إجراءات الوجبات المدرسية تتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة-(أ ش أ):

تصدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدقيق الشديد في جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوجبات المدرسية، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الإثنين.

فتحت عنوان (الرئيس: تقديم "الوجبات" بأفضل جودة وأعلى قيمة غذائية)، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي وجه بالتدقيق الشديد في جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوجبات المدرسية، من مرحلة التصنيع والإنتاج إلى مراحل التخزين والتوزيع، لضمان تقديم أفضل جودة ممكنة لوجبات الطلاب، من حيث الشكل والمضمون والقيمة الغذائية المتكاملة التي تتناسب مع كل فئة عمرية، تأسيسا لنظام صحي سليم للأجيال الصاعدة، ومن ثم لجميع أفراد المجتمع، وللتوعية بثقافة التغذية السليمة، لتصبح جزءا من بناء شخصية الطلاب والأطفال من المهد.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي استعرض - خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدد من الوزراء المعنيين، أ.ح وليد أبوالمجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأ.ح تيمور موسى أبوالمجد رئيس مجلس إدارة شركة «سيلو فوودز» - المحاور الرئيسية لمنظومة التغذية الصحية لطلاب المدارس وجهود العلاج، والوقاية من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية.

وأشارت إلى أن الرئيس اطلع على الخطوات التنفيذية الخاصة بالتغذية المدرسية على مستوى الجمهورية بمشاركة الوزارات والجهات المعنية، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، من خلال شركة (سيلو فودز) الغذائية، بهدف تقديم وجبة كاملة العناصر بقيمة غذائية عالية لطلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، ووفقا للحالات الصحية المختلفة للطلاب، مع ربط المنظومة بالخريطة الصحية والعلاجية على مستوى الجمهورية.

وفي صحيفة (الأخبار) وتحت عنوان (وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد)، استعرضت الصحيفة تصريحات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي - خلال مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد - والتي أكد خلالها أن رجال القوات المسلحة سيظلوا جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف.

ووجه وزير الدفاع التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لشعب مصر العظيم، مؤكداً أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير الرئيس السيسي للقادة الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ في أداء واجبهم، ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في مختلف الأوقات والظروف.

وحول تنسيق الثانوية العامة، ذكرت صحيفة (الجمهورية) - تحت عنوان (ًغدا بدء المرحلة الثانية للتنسيق) - أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن بدء تنسيق المرحلة الثانية، غدًا الثلاثاء، وحتى السبت القادم ولمدة 5 أيام بحد أدنى 254.5 درجة فأكثر بنسبة 62.7% لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة، ولطالب الشعبة الأدبية بحد أدنى 238 درجة فأكثر بنسبة 58.5% وسوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

وأضافت الصحيفة أنه لاتزال توجد أماكن شاغرة لطالب المرحلة الثانية لشعبة علوم منها الطب البيطري والتمريض والعلوم والزراعة والجامعة التكنولوجية والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والإعلام وباقي الكليات النظرية، أما كليات الشعبة الأدبية فهي كليات التربية وكليات الآداب (نظام وانتساب) وكلية السياحة والفنادق وكليات الخدمة الاجتماعية.

وفي الشأن الاقتصادي، استعرضت صحيفة (الشروق) تحت عنوان ("التخطيط": نستهدف زيادة الناتج المحلي لقناة السويس إلى 99.3 مليار جنيه) تصريح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمناسبة إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استراتيجية تنمية قناة السويس بخطة العام المالي الحالي (2021 - 2022)، والتي قالت خلاله إن الخطة تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 5.6% ليرتفع الناتج من 93.9 مليار جنيه عام 2020 - 2021 إلى 99.3 مليار جنيه في عام الخطة، وليتجاوز الناتج المحقق قبل وقوع جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2018 - 2019.

وأكدت الوزيرة أن قناة السويس تُعد شريانًا رئيسًا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرًا، حيث يعبر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يُناهز 25% من إجمالي حركة البضائع المحواة عالميًا، و100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرًا بين آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى كونها من أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة.

وعلى الصعيد الدولي، وتحت عنوان (دول الجوار تبحث الأزمة الليبية في الجزائر اليوم)، ذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن الجزائر تستضيف، اليوم، اجتماعًا وزاريًا لمجموعة دول جوار ليبيا بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد، في حين تنطلق في طبرق، اليوم أيضًا، جلسة جديدة لمجلس النواب الليبي؛ لمساءلة حكومة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، حول الإنفاق والانتخابات المقبلة ولعدم تمكنها من توحيد المؤسسات الليبية.

وأضافت الصحيفة أن الاجتماع الوزاري لمجموعة دول جوار ليبيا ينعقد، على مستوى وزراء الخارجية، حيث ستشارك فيه مصر وتونس وليبيا والسودان والتشاد والنيجر، ومن المتوقع أن يشارك أيضًا ممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة، وممثل عن رئيس الاتحاد الإفريقي.

وأشارت إلى أن الاجتماع يقتصر على الدول الحدودية المعنية مباشرة باستقرار ليبيا، ويهدف إلى مساعدة البلاد على إيجاد حل سياسي سلمي لأزمتها، والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر القادم.