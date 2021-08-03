علاء الغطريفي: دخول المؤسسات الدينية عصر التحول الرقمي شيء رائع

كتب - محمود مصطفى:

قال الكاتب الصحفي علاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع "مصراوي- يلاكورة- كونستلو-شيفت"، إن هناك جهدا غير عاديا يبذله من يقوم على مؤشر الفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية، في النتائج التي تصدر بين الحين والآخر.

وأضاف الغطريفي خلال مشاركته في ورشة عرض نتائج مؤشر الفتوى، على هامش مؤتمر دار الإفتاء" مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي"، الثلاثاء، أنه كان لا بد من الاطلاع على قاعدة والبيانات ومعامل الارتباط بين مؤشر ومؤشر خلال عرض النتائج، ما يؤدي إلى تحليلها، ومعرفة معلومات أكثر عنها، مشيرا إلى أن دخول المؤسسات الدينية عصر التحول الرقمي شيء رائع.

وقال رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا للصحافة والإعلام، إن هناك موضوعات في نتائج المؤشر يجب التوقف عندها وهي خريطة الفتاوى بعد كورونا، وتأثير جائحة كورونا على الفتاوى، تأثير القضية الفلسطينية على الفتاوى، مشددًا على أن دخول الفتوى في الصراع السياسي يفقدها مصداقيتها.

وقال الغطريفي:"أقترح أن يتحول مؤشر الفتوى إلى إصدار إعلامي، ومنتج دائم عن المؤشر، ومن الممكن أن يتم استخدام نتائجه في إنتاج قصص صحفية بطريقة "كروس ميديا".

وانطلقت صباح الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر دار الإفتاء المصرية " مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي"، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وبدأت الفعاليات بورشة عمل حول نتائج المؤشر العالمي للفتوى في 2020/2021، والتي يديرها الداعية اليمني الحبيب علي الجفري، بمشاركة الكاتب الصحفي علاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "مصراوي-يلا كورة-كونستلو-شيفت".

ويشهد مؤتمر الإفتاء الذي ينعقد تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون»، عدة جلسات على مدار يومَي المؤتمر، يشارك فيها كبار رجال الدولة، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم.