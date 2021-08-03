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تحد كبير.. السيسي: الزيادة السكانية سبب زيادة الأسعار

11:14 ص الثلاثاء 03 أغسطس 2021
تحد كبير.. السيسي: الزيادة السكانية سبب زيادة الأسعار

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن تحسين الإنجاب في مصر هو التحدي الكبير الذي يواجه مصر.

وأضاف السيسي على هامش افتتاح مدينة الأغذية بالسادات: "عندنا 4 ملايين طالب وزنهم زيادة، ده موضوع لازم يكون في ثقافة الناس ويكون فيه مراقبة لأوزانهم وأوزان أطفالهم".

وأوضح السيسي: "ربنا أمرنا بالتفكر والتدبر، ونأخد بأسباب الدنيا، طفل واحد جيد ولّا 3 أو 4 أطفال بظروف صعبة، لما نتكلم على 8 ملايين طالب عندهم أنيميا ده معناه إنهم بياكلوا غلط، ولما نقول 1.2 مليون طالب عندهم تقزم، يعني عندهم مشكلة".

وأكد السيسي: "بنتكلم في موضوع تحسين الإنجاب في مصر اللي هو تحدي كبير في مصر، التعدي على الأراضي الزراعية اللي شوفته وأنا جاي سببه الزيادة السكانية.. يا ترى إحنا محتاجين نزيد بنفس النمو السكاني ده ولا لأ؟".

وتابع: "إحنا من 2010 لغاية دلوقتي زدنا 20 مليون، ده معناه زيادة الأسعار عشان الطلب زايد، بالطريقة اللي ماشيين بيها في النمو السكاني، صدقوني كل الجهد- وده مش مَنّ- إن استمرار هذا الشكل، وتكراري معناه تسجيل خطورته وأهميته، مش إحنا بس في الحكومة نهتم بيه، لأ، كلنا".

ارتفاع الأسعار الزيادة السكانية الرئيس السيسي مدينة الأغذية بالسادات التغذية المدرسية

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