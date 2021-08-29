Masrawy logo white

"تراجع الإحساس بالرطوبة".. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

10:17 م الأحد 29 أغسطس 2021
"تراجع الإحساس بالرطوبة".. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

الأرصاد

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الاثنين 30 أغسطس، وحتى يوم السبت 4 سبتمبر، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن أبرز الظواهر الجوية، ستكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتابعت الهيئة: "تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلًا".

وجاءت درجات الحرارة ونسب الرطوبة على النحو التالي:

240695988_4653697891331536_6944574916075967099_n

الأرصاد الطقس درجات الحرارة الظواهر الجوية طقس حار

الخبر التالى:

البابا تواضروس يترأس صلاة التجنيز على الأنبا بطرس في كاتدرائية العباسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
251

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287644

إجمالي الإصابات

16714

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا