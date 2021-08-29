وزير التنمية المحلية عن منظومة النظافة بالقاهرة: الرئيس عايز يطمن

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعا مع ناصر عيد، رئيس مجلس إدارة شركة "إنفيرو ماستر"، والدكتور أيمن محرم، العضو المنتدب لشركة "ارتقاء" وذلك بحضور اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، والدكتور أحمد سعيد، رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة المُخلفات بوزارة التنمية المحلية.

وفي بداية الاجتماع أكد اللواء محمود شعراوي، على الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لمنظومة النظافة الجديدة بالعاصمة في ظل متابعة أسبوعية منه للإجراءات الخاصة بالبدء فعليا للشركتين في الأحياء المتعاقد عليها، لافتا إلى أن الرئيس سيقوم بالمتابعة الشخصية والميدانية لهذه المنظومة على أرض الواقع في كافة أحياء المحافظة.

وقال وزير التنمية المحلية: "الرئيس يتابع تنفيذ المنظومة وعايز يطمن على مستوى النظافة والتغيير اللي حصل"، وشدد على أنه لم يعد هناك وقت ولابد من تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، مطالبا الشركتين بضغط خطط تسليم الأحياء من الهيئة لسرعة تحقيق بصمة للمنظومة الجديدة على الأرض.

وجدد اللواء محمود شعراوي التأكيد على استعداد الوزارة والمحافظة على تذليل كافة التحديات والمعوقات التي تواجه الشركتين على أرض الواقع بما يساهم في سرعة إعادة الوجه الحضاري والجمالي للعاصمة خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الحالية وعلى رأسها مشروعات القاهرة الخديوية والتاريخية وحدائق الفسطاط وغيرها كما أن العاصمة هي وجهة مصر أمام جميع زوارها من مختلف دول العالم.

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الحكومة على تقديم كل الدعم اللازم لشركات القطاع الخاص المصري لضمان نجاحها في المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى الشركات أن تعمل بكل جدية وجودة مطلوبة لتحصل على رضا المواطنين في الأحياء التي ستعمل بها وإعطاء صورة جديدة للمواطن المصري عن شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال.

وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية دور هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لدعم الشركتين خلال الفترة الأولى من عملهم بالإضافة إلى المنطقتين الشمالية والجنوبية خاصة في ظل الدعم الكبير الذي قدمته الدولة لمنظومة النظافة بالقاهرة.

وطالب الوزير من هيئة النظافة وجميع قيادات المحافظة ورؤساء الأحياء بالعمل كفريق واحد من أجل إنجاح المنظومة الجديدة بالقاهرة وتذليل أي عقبات على أرض الواقع باعتبارهم جميعا كحكومة ومحافظة وشركات قطاع خاص مصرية شركاء في تنفيذ مهمة وطنية لخدمة المواطن.

وأضاف: "خلاص خلصنا كل كلام الخطط.. ونظافة الشارع هي الحكم.. واللي يهمنا نشوف الوضع في الشارع هيتغير ولا لأ.. ومفيش وقت تاني عندنا ولازم الناس تحس بتغيير في مستوى هذا الملف المهم بصورة سريعة جدا".

كما شدد على ضرورة مساعدة المواطنين وتوفير صناديق قمامة لهم بالشوارع لعدم إلقاء المخلفات بالشارع والاهتمام بمنظومة الجمع السكني طبقا للعقود الموقعة بما يساهم في عدم إلقاء المواطنين لأي مخلفات في الشارع.

وقال اللواء محمود شعراوي إنه طالب رؤساء الأحياء بالقاهرة خلال لقائه بمقر المحافظة بداية شهر أغسطس بالاهتمام بملف النظافة وستقوم الوزارة مع بداية شهر سبتمبر القادم بالإعلان عن تقييم رؤساء الأحياء ومجازاة المقصرين ومكافأة المتميزين والكشف عن ذلك في مختلف وسائل الإعلام للمواطنين .

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أن الدولة تعمل على بدء منظومة نظافة جديدة للحصول على رضا المواطنين ولن يسمح فيها بالأخطاء أو التعلل بسلوكيات المواطنين أو القبول بالمتاح خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانيات المالية للشركتين وهيئة النظافة والتجميل وتنتظر تغيير جذري في مستوى النظافة يضاهي العواصم المماثلة أو يفوقها، مشددًا على أن القيادة السياسية لن تقبل أي تقصير في مستوى النظافة بالعاصمة خلال الفترة المقبلة لأنها تهدف في المقام الأول إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن منظومة النظافة بالعاصمة تلقى اهتمامًا كبيرًا ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية وشهدت دعمًا كبيرًا من رئيس مجلس الوزراء وكافة أجهزة الدولة لتمكين المحافظة من أداء دورها المنوط بها.

ووجه محافظ القاهرة الشكر لوزير التنمية المحلية على الجهد الذي بذله في التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لبدء المنظومة الجديدة بالقاهرة، كما قام بتوفير كافة الإمكانيات رغم أن المسئولية تقع في المقام الأول على عاتق المحافظة في هذا الملف لكن الجميع يعمل باعتباره شريكا في تنفيذ مهمة وطنية تعمل فيها الدولة والشركات كمنظومة واحدة تهدف إلى تقديم خدمة أفضل لمواطني العاصمة.

وأكد عبدالعال على أن المحافظة ستعمل على تذليل كافة العقبات وتوفير كافة الوسائل المساعدة لشركات النظافة الجديدة لإنجاح المنظومة، مشيرا إلى أهمية أن يشعر المواطن باختلاف في مستوى النظافة سواء في الشارع أو في الجمع السكني المنتظم.

وأضاف محافظ القاهرة أنه لن يُقبل من الشركات إلا أعلى معايير النظافة في الشارع لأن المواطن يرغب في أن يرى ناتج ما أنفقته الدولة على هذا الملف على أرض الواقع.

وأكد محافظ القاهرة على وجود جهات مستقلة لمتابعة ورصد المقصرين لمحاسبتهم مطالبًا بإحداث طفرة في النظافة والجمع السكني والاهتمام بالشوارع والكنس اليومي ورفع الأتربة حيث ستقابل أي شكوى من المواطن بإجراء فوري حاسم ضد المقصر.

وشدد اللواء خالد عبدالعال على أهمية التعاون والتنسيق الجيد بين المحافظة وشركتي "إنفيرو ماستر" و"ارتقاء" لتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع بما يحقق رضا المواطن عن تلك الخدمة المهمة وتشعره بوجود إنجاز في هذا الملف، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد وتنظيم العمل والمتابعة المستمرة للحصول على رضا المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة مسؤولي الشركتين وهيئة النظافة بانتقاء المتعهدين الجادين لأنهم أساس نجاح المنظومة، مشددًا على ضرورة متابعة عملهم في الجمع السكني أو توريد العمالة بمنتهى الدقة لأنهم يتقاضون أموالا ولابد أن يقدموا مقابلها خدمة متميزة للمواطنين مع فسخ عقد أي متعهد لا يلتزم بالعمل على الفور.

كما طالب المحافظ بتعاون الشركتين والهيئة مع المجتمع المدني لدعم منظومة النظافة الجديدة خاصة في مجال توعية المواطنين بأهميتها ومشاركة الشباب في القيام بهذا الدور.

وخلال الاجتماع استمع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، إلى شرح تفصيلي من الشركتين حول الإجراءات التي تم القيام بها على أرض الواقع في المنطقتين وإجراءات تسليم وتسلم الأحياء التي سيعملون بها من هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والمعدات والآلات والسيارات التي تم استيرادها من الخارج وشرائها من السوق المصري خاصة المكانس والمكابس الآلية واليدوية بالإضافة إلى المعدات التي قاموا بتأجيرها من الهيئة والجراجات الفرعية طبقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين وخطط التشغيل.

كما استمع شعراوي وعبدالعال إلى ما قامت به كل شركة من إجراءات تعيين عدد من العمال والموظفين في مختلف التخصصات من مديرين ومشرفين ومهنيين وإداريين وفنيين وغيرها.

واستعرض مسؤولو الشركات الإجراءات التي قاموا بها على أرض الواقع والتعاون مع متعهدي النظافة، مؤكدين على التزامهم بالخطة الزمنية الخاصة بتسلم كل حي من هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، كما شددوا على رغبتهم في إعطاء صورة جيدة لشركات القطاع الخاص المصرية العاملة في مجال النظافة وإحداث تغيير حقيقي أمام المواطنين في العاصمة وتعهدوا على بذل أقصى الجهود ليشعر المواطن في المنطقتين الشرقية والغربية بوجود تغيير حقيقي في مستوى النظافة.

وأكد شعراوي على أهمية المنافسة القوية بين العاملين في هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة وشركتي "ارتقاء" و"إنفايرو ماستر" فيما يخص مستوى النظافة بالمناطق التي تعمل بها الهيئة والشركات خاصة بعد استغلال جميع الكوادر البشرية الموجودة بالهيئة وإعادة توزيع العاملين والمعدات والآلات على الأحياء .

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيكون هناك أكثر من جهة لمتابعة مستوى النظافة بالقاهرة وتقييم المستوى في جميع الأحياء سواء التي تعمل فيها الشركتين بالمنطقتين الغربية والشرقية أو التي تعمل فيها الهيئة في باقي مناطق المحافظة وسيكون هناك رقابة ومتابعة وتقييم بصورة مستمرة.

وطالب اللواء محمود شعراوي من الشركتين وهيئة النظافة بالقاهرة بضرورة الاهتمام بالقطاع غير الرسمي في المنظومة والاهتمام بالمبادرات الشبابية من أبناء المحافظة والمشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الراغبة في المشاركة بأي صورة إيجابية في تحسين مستوى النظافة بالقاهرة ودعم المنظومة بأي أفكار أو معدات أو أدوات.

كما أكد شعراوي على استعداد الوزارة لدعم أي مبادرات تساعد في إنجاح المنظومة مع ضرورة البحث بصورة مستمرة خلال العمل على أرض الواقع عن أفكار جديدة وغير تقليدية لدعم نجاح المنظومة وحل تلك المشكلة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية دور مختلف وسائل الإعلام المصرية المرئية والمقرؤة والمسموعة في مساعدة الدولة لتغيير سلوك المواطنين فيما يخص مشكلة القمامة ودعم جهود الدولة الحالية في هذا الشأن خاصة في القاهرة مع بداية عمل الشركات الجديدة على أرض العاصمة.