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القابضة للمياه: إصلاح كسر خط طرد الصرف الصحى بشارع المتحف الزراعي

02:40 م السبت 28 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة تابع أعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحى بمنطقة المتحف الزراعى بالجيزة، والخارج من محطة الصرف الصحى بالزمالك.

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم التنسيق بين شركتي صرف صحى القاهرة والجيزة فور حدوث الكسر صباح اليوم، والدفع بأكثر من عشرة شفاطات وحفار، وتم الانتهاء من سحب المياه تماما والبدء في أعمال الإصلاح.

وانتقل المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة إلى الموقع وباشر أعمال الاصلاح.

وقال حسن، أنه تم إيقاف محطة الصرف الصحي بالزمالك لحين الانتهاء من إصلاح الخط، بدون حدوث أي تأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووجه المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالدفع فرق الأمن الصناعى والصيانة وتقديم كل الدعم لشركة الصرف الصحى بالقاهرة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

إصلاح كسر خط طرد شارع المتحف الزراعي الشركة القابضة لمياه الشرب ممدوح رسلان

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