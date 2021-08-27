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عودة ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

11:36 م الجمعة 27 أغسطس 2021
عودة ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

الطقس

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد السبت، ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلًا، يسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن السبت سيشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة شبورة مائية

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