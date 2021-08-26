أستاذ باطنة: 3 أمور للوقاية من مرض السكر بالنوع الثاني

كتب- أحمد جمعة:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور صلاح شلباية، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة عين شمس، إنه يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني عبر تغيير نمط الحياة، وخاصة فقدان الوزن مع ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.

وأضاف شلباية، في مؤتمر صحفي عقدته إحدى شركات الأدوية، اليوم الخميس، أنه يمكن تحسين بعض حالات داء السكري من النوع الثاني مع إنقاص الوزن، بالإضافة إلى السيطرة على ضغط الدم، والخضوع إلى تحاليل وفحوصات بشكل مستمر.

وأوضح شلباية أن هناك العديد من الدراسات الحديثة التي تؤكد أن مرضى السكري من النوع الثاني لديهم قدرة أكبر للنجاح في السيطرة على مستوى السكر في الدم بعد فشل العلاج الأحادي، في حالة التعرض للعلاج المكثف المبكر، حيث أظهرت نتائج دراسة أجريت على مجموعة كبيرة من مرضى السكري من النوع الثاني على مدار 22 عاما أن التأخير في بدء العلاج التكثيفي للمرضى الذين يعتمدون على الأدوية المضادة للسكري عن طريق الفم (OAD)، أو العلاج بالأنسولين، أدى إلى زيادة ملحوظة في الإصابة بالنوبات القلبية، وهبوط عضلة القلب، والسكتة الدماغية (8)، وكذلك العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال إن إحدى الدراسات العلمية التي أجري جزء منها في مصر كشفت عن تأخر للتكثيف العلاجي في المرضى المصريين لمدة تصل إلى 5 سنوات أو أكثر.

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