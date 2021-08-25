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ندوة بالمقر البابوي: الكشف المبكر عن سرطان الثدي يرفع نسبة الشفاء ل٩٨٪

07:52 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
ندوة بالمقر البابوي: الكشف المبكر عن سرطان الثدي يرفع نسبة الشفاء ل٩٨٪

أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية

كتب مينا غالي:

نظمت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بالتعاون مع المكتب البابوي للمشروعات، اليوم الأربعاء، ندوة للتوعية بأهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي في المقر البابوي بالقاهرة.

أقيمت الندوة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسة "بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، وتناولت الندوة أهمية الكشف المبكر والذي يرفع نسبة الشفاء إلى ٩٨٪، وكذلك أعراض المرض وطرق الوقاية وكيفية الفحص الذاتي، كما تطرق اللقاء إلى الخدمات التي تقدمها مستشفى "بهية" وكيفية التواصل معها للمتابعة وتلقي الدعم اللازم.

يأتي هذا اللقاء، الذي شاركت فيه ٣٥ سيدة، لدعم جهود الدولة ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية ضمن حملة "١٠٠ مليون صحة" لرفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية منه ضمن الخطة الاستراتيجية لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتقديم الرعاية الطبية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية سرطان الثدي المكتب البابوي

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