لاكتشاف المواهب وممارسة الرياضة.. طلب برلماني بإعادة النظر في درجات الحافز الرياضي

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الشباب والرياضة والتربية والتعليم، بشأن زيادة درجات الحافز الرياضي من خلال التنسيق بين الوزارتَين لزيادة الدرجات بما يتطابق مع الاشتراطات والمعاهدات والمواثيق المحلية والدولية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن ممارسة الرياضة من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قِبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، حتى إن خطة التنمية المستدامة تضمنت محورًا أساسيًّا يتحدث عن بناء الإنسان، وتعد الرياضة من أبرز محاور بناء إنسان سليم قادر على العطاء والعمل وأن يكون إضافة قوية لوطنه.

وأضاف عضو البرلمان أن زيادة درجات الحافز الرياضي تعود على الطلاب بالنفع وفي نفس الوقت تسهم في اكتشاف المزيد من المواهب الرياضية، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة، خصوصًا أن الرياضة تسهم بشكل عام في زيادة التحصيل والبعد عن الأفكار التي من الممكن أن تؤثر على تحصيل الطلاب في هذه الفترة العمرية الحرجة.

وشدد محسب على ضرورة عقد اجتماع موسع بين وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي، للوقوف على كيفية زيادة الدرجات لتكون من عوامل التشجيع على ممارسة الرياضة وفي نفس الوقت تسهم في اكتشاف المزيد من المواهب الرياضية، شريطة أن تتبنى الوزارة هذه المواهب ورعايتها في المستقبل ولا يقتصر دورها على درجات الحافز فقط، للمشاركة في البطولات ورفع اسم مصر عاليًا في البطولات الدولية.