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نقابة الأطباء تقاضي وزيرة الصحة لإلغاء رسوم الزمالة نهائياً

04:32 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
نقابة الأطباء تقاضي وزيرة الصحة لإلغاء رسوم الزمالة نهائياً

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

أقامت اليوم نقابة الأطباء دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة وأمين عام الزمالة بصفتهما؛ للطعن على قرار اللجنة العليا للتخصصات الطبية بفرض رسوم امتحان على متدربي الزمالة.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن القرار المطعون فيه ينص على أن يدفع طبيب الزمالة 5000 جنيه في الفرصة الثانية والثالثة ويقوم بدفع مبلغ 10000جنيه في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية بعد أن كانت الرسوم 300 جنيه فقط.

وقال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن مجلس النقابة حاول كثيرا بمخاطبات ومفاوضات مع مسئولي الوزارة إلغاء هذا القرار المخالف للقانون رقم14 لسنة2014 والمعدل بالقانون رقم 137لسنة 2014والذي ينص على أن تتحمل جهة العمل كافة رسوم الدراسات العليا للأطباء، مضيفا أن هذا القرار يعد محاولة التفاف حول التزام جهة العمل بمصروفات الدراسات العليا للأطباء الذين يتحملون أصلا الكثير من الضغوط.

وتابع: "منذ صدور قرار زيادة المصروفات من 300 جنيه إلى 5000 جنيه فى مايو الماضي وفرضه على الدفعات التي تسجل للزمالة حديثاً ومجلس النقابة أصدر قراره باتخاذ كافة الإجراءات لإلغاء هذا القرار، ومؤخراً تم إلغاء الرسوم على دفعة أغسطس ولكن لابد من إلغاء الرسوم نهائيا .وبناءً عليه طالبنا فى الدعوى القضائية بوقف القرار بصفة مستعجلة وفى الموضوع بإلغائه كأنه لم يكن".

نقابة الأطباء إلغاء رسوم الزمالة دعوى قضائية وزيرة الصحة

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